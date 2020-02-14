وزير الخارجية البيلاروسي يناقش مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي في ميونيخ أمن المنطقة

بحث وزير الخارجية البيلاروسية، فلاديمير ماكي، اليوم الجمعة، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، كلارك كوبر، قضايا الأمن الدولي والإقليمي.

مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية البيلاروسية: "على هامش مؤتمر ميونخ للأمن عقد ماكي مباحثات مع مساعدو وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية والسياسية، كلارك كوبر، جرى من خلالها التطرق لطيف واسع مع القضايا الأمنية الدولية والإقليمية، وكذلك سبل تطوير الحوار البيلاروسي – الأمريكي".

وأضاف البيان "أنه ماكي اجتمع أيضا خلال زيارته لميونيخ مع المفوض الأوروبي للميزانية يوهانس هان وبحث معه جدول الأعمال الحالي للتعاون بين بيلاروس والمفوضية الأوروبية بما في ذلك التعاون في إطار "الشراكة الشرقية".

كما ناقش مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون فلاديمير نوروف إمكانيات زيادة نشاط البلاد في المنظمة، فضلا عن تطوير التعاون مع الدول الأعضاء فيها".

في الآونة الأخيرة، تحسنت العلاقات بين بيلاروس والغرب على خلفية دور مينسك في حل النزاع في شرق أوكرانيا. بما في ذلك زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى مينسك. وفي 1 شباط/ فبراير الحالي، زار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بيلاروس في إطار جولته الأوراسية، وأجرى محادثات مع لوكاشينكو ووزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي.