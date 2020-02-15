مقتل 15 طفلا في حريق بدار للأيتام في هايتي

أعلنت سلطات هايتي يوم الجمعة، إن 15 طفلا لقوا حتفهم في حريق شب خلال الليل في دار للأيتام تديره منظمة خيرية أمريكية.

بورت أو برنس - سبوتنيك. ولقي طفلان حتفهما حرقا بالنيران التي أتت على دار (كنيسة فهم الكتاب المقدس) للأيتام في ضواحي بورت أو برنس عاصمة هايتي، بينما توفي 13 اختناقا.

الكنيسة تديرها مجموعة غير هادفة للربح تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها والكنيسة مقرها بنسلفانيا. ولم يتضح حتى بعد سبب الحريق.

وقالت أرييل جينتي فيلدروين مديرة معهد الرعاية الاجتماعية في هايتي إن دار الأيتام التي كانت ترعى نحو 60 طفلا لا تملك تصريحا من الدولة للعمل.

و35 فقط من بين 754 دارا للأيتام في هايتي مصرح بها رسميا، بينما تسعى 100 أخرى للحصول على ترخيص بالعمل.