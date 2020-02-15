تجارب سريرية لتشخيص ذكي ضد كورونا

ويتمكن نظام التشخيص الذكي من إجراء التشخيص الصوري والتشخيص السريري والتصنيف السريري في الوقت نفسه، حسبما ذكر دونغ جيا هونغ، أحد الباحثين في الأكاديمية الصينية للهندسة.

وقال هونغ:"إن النظام يستطيع اجراء فحص الصدر بالتصوير المقطعي المحوسب لعدد كبير من الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في وقت قصير، ما يحسن فاعلية التشخيص بشكل ملحوظ".

وأضاف: "من المأمول أن يخفف النظام الأعباء على عمل الأطباء ويمكن المرضى من تلقي التشخيص والعلاج في أسرع وقت ممكن".

وشكلت الأعداد الكبيرة من الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا الجديد ضغطا هائلا على التشخيص والعلاج.

وأسست جامعة تسينغهوا في الصين فريقا بحثيا يتمتع بتجارب غنية في الأدوات الدقيقة والطب السريري.