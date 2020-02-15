بيل غيتس محذرا من انتشار فيروس كورونا داخل أفريقيا: قد يصبح الوضع مأسويا أكثر مما هو في الصين

حذر رجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، من انتشار فيروس كورونا الجديد في أفريقيا، مشيرا إلى أن الوضع في هذه الحالة قد يصبح مأسويا، أكثر مما عليه في الصين.

وقال مؤسس شركة "مايكروسوفت" في مؤتمر للرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة في سياتل: "لا أحاول التقليل من شأن ما يحدث في الصين".

وتابع بيل غيتس أن فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 66 ألف شخص وقتل أكثر من 1500 في الصين، يمكن أن يعرض العالم "لوضع سيئ للغاية"، مؤكدا أنه "تحد ضخم".

وأضاف غيتس "هناك الكثير الذي لا نعرفه بشأن هذا الوباء. يمكن أن يكون أمرا مأسويا للغاية إذا انتشر في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا".

وكانت مؤسسة يديرها بيل غيتس وزوجته، قد خصصت نحو 100 مليون دولار، لتطوير لقاح يحارب الوباء.

وأكد اليوم السبت، نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ، أنه يمكن السيطرة على فيروس كورونا، معلنا شفاء 8 آلاف مصاب.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالبر الصيني إلى 1523حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى ان عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.

وكانت سلطات إقليم هوبي الصيني، أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1457 شخصا، والمصابين إلى 54 ألفا و400 حالة، وشفاء نحو 4774 حالة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الحالي أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 في المئة من الحالات في الصين.