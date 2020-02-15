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    قاسم سليماني 1

    مسؤول إيراني: نتابع مع العراق ملف اغتيال الجنرال سليماني قضائيا

    © AFP 2019 / Mehdi Ghasemi
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    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (209)
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    أعلن مساعد الشؤون الدولية والقانونية في السلطة القضائية الإيرانية، علي باقري، أن إيران والعراق تتابعان ملف اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، قضائياً.

    وقال علي باقري، في تصريح لوكالة "تسنيم"، مساء أمس، الجمعة، "تابعنا ملف اغتيال الجنرال سليماني في إطارين. إحداها في الإطار القانوني داخل إيران، والآخر في الإطار الجنائي، ويجري العمل على متابعتهما معا".

    قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
    © AFP 2019 / TEHRAN, IRAN
    وكالة إيرانية تنشر تسجيلا لاغتيال قاسم سليماني و"الانتقام المؤلم"
    وتابع باقري "وعلى المستوى الدولي أيضا، هناك عمل مشترك وثنائي مع العراق قيد المتابعة، حيث أجرى آية الله رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، مشاورات هاتفية مع نظيره العراقي حول هذا الشأن".

    ونوه علي باقري إلى أن السلطة القضائية تتابع جريمة اغتيال سليماني في المحافل الدولية، بوصفها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، قائلا "نحن نسعى لندخل هذا الإطار بكل طاقتنا وفي هذا الصدد، لن تمنع القيود الدولية جهودنا الدؤوبة لتحقيق النتيجة المرجوة".

    وأضاف مساعد الشؤون الدولية والقانونية في السلطة القضائية الإيرانية، علي باقري، أنه "بالنظر إلى تأثير ونفوذ أمريكا في المحافل القانونية الغربية، بالتأكيد لا يمكن مشاهدة أداء عادل من قبل هذه المؤسسات تجاه إيران. وبالطبع، لا يمكن لهذه القضية أن تثبط عزيمتنا لإدانة هذا العمل الإرهابي دوليا". 

    وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

     وفي الثامن من الشهر نفسه، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (209)

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    الكلمات الدلالية:
    مطار بغداد, العراق, إيران, قاسم سليماني
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