"سبيس إكس" تؤجل إطلاق صاروخ مع 60 قمرا صناعيا

قامت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، بتأجيل إطلاق الصاروخ الحامل "فالكون 9" مع 60 قمرا صناعيا صغيرا من طراز "ستارلينك"، كان من المقرر اليوم الأحد 16 فبراير إطلاقه.

تم تصميم مجموعة من الأقمار الصناعية لمواصلة نشر شبكة "ستارلينك" العالمية لتغطية الإنترنت.

وكتبت الشركة على التويتر: "نحن نؤجل إطلاق ستارلينك، ويفحص الفريق بعناية مكون صمام المرحلة الثانية. الآن هدفنا هو الاثنين 17 فبراير".

Standing down from tomorrow’s Starlink launch; team is taking a closer look at a second stage valve component. Now targeting Monday, February 17. — SpaceX (@SpaceX) February 15, 2020

في يناير، أطلق فلاكون 9 بنجاح مجموعة جديدة من 60 قمرا صناعيا صغيرًا في مدار أرضي منخفض، تم تنفيذ الإطلاق من قاعدة ناسا الفضائية في كيب كانافيرال في فلوريدا.

تخطط شركة "سبيس إكس" لإطلاق 42 ألف قمرا صناعيا للاتصالات من "ستارلينك" إلى الفضاء لتزويد الكوكب بأكمله بإنترنت عالي السرعة. هذا أكثر من الأقمار الصناعية في تاريخ الرحلات الفضائية التي أطلقتها البشرية منذ عام 1957. وفي الوقت نفسه ، توقيت إطلاق المزيد من أجهزة "ستارلينك" غير معروف.