زعيم كوريا الشمالية يظهر علنا للمرة الأولى في 22 يوما... صورة

أعلنت وسائل إعلام رسمية، أمس السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ظهر علنا للمرة الأولى خلال 22 يوما منذ انتشار فيروس كورونا الجديد وذلك لزيارة ضريح قومي وإحياء الذكرى السنوية لميلاد الزعيم الراحل كيم جون إيل.

وزار كيم جون أون تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير/كانون الثاني. كما نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "الأنباء المركزية الكورية".

Kim Jong Un makes appearance after 22 days https://t.co/HzhtdDyQKU pic.twitter.com/pjZ4hRMMXL — NowNews (@NowNewsPK) February 16, 2020

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يوما مضيفة أنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد الالتزام بالقواعد "بدون قيد أو شرط".

وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم الذي يوافق 16 فبراير/شباط وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.