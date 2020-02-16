تركيا تستمر في تعزيز قواتها على الحدود مع سوريا... صور

أرسل الجيش التركي اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المتمركزة على الحدود مع سوريا.

ووصلت إلى مدينة ريحانلي الحدودية بولاية هطاي اليوم الأحد قافلة تعزيزات مكونة من مركبات عسكرية، وسيارات إسعاف مصفحة، وأنظمة تشويش، وأفرادا من القوات الخاصة، وفق ما نقلت وكالة "الاناضول".

وأشارت الوكالة إلى أن القافلة تحركت باتجاه الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

#الجيش_التركي يعزز قواته المتمركزة على الحدود مع #سوريا

تعزيزات مكوّنة من مركبات عسكرية، وسيارات إسعاف عسكرية مصفحة، وأنظمة تشويش، وأفرادا من القوات الخاصة

https://t.co/dmmTvH1Jmf pic.twitter.com/TKD0jM0RIV — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 16, 2020

وتصاعد التوتر مع تركيا في ظل تقدم الجيش السوري في ريف إدلب، آخر معقل للمسلحين في سوريا .

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير الجاري، وبخلاف ذلك فإن بلاده سترد عسكريا.