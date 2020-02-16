وزير الداخلية التركي: الإمارات تسعى لزرع الفتنة والإضرار ببلادنا

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، دولة الإمارات العربية بالسعي لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر ببلاده.

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن صويلو، قوله إن "تركيا جادة في محاربة الإرهاب"، وإنها رحلت 8 آلاف من منتسبي التنظيم الإرهابي "داعش".

#عاجل | #صويلو: الإمارات تسعى لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر بتركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 16, 2020

​وأردف صويلو قائلًا: "لا نسمح بالعنصرية ضد أحد في بلادنا، هناك حوادث فردية، ومن يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية".

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يصح للولايات المتحدة أن تعتبر توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو فرصة لتحسين علاقة تركيا وأمريكا.

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد: "أبلغت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الهجمات في إدلب بسوريا يجب أن تتوقف على الفور".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب.