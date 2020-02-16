بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي للتدخل في الأزمات الدولية

دعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حكومات التكتل للاستعداد للتدخل في الأزمات الدولية أو المخاطرة بأن تواجه سياستها الخارجية جمودا مطولا

ونقلت وكالة "رويترز" عن بوريل قوله في مؤتمر ميونيخ للأمن: "على أوروبا أن يكون لديها استعداد لاستخدام القوة "، مشددا على أن ذلك لا يعني فقط القوة العسكرية."

وأضاف مخاطبا زعماء ونوابا ودبلوماسيين: "ينبغي أن نكون قادرين على التحرك... لا أن ندلي كل يوم بتعليقات ونعبر عن القلق".

ونجح الاتحاد الأوروبي في أن تكون لديه "قوة ناعمة" من خلال قوته الاقتصادية لكن نفوذه في العالم تضاءل وذلك إلي حد ما بسبب سياسات "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قوضت الأولويات الأوروبية.

وتتعارض عدة قرارات اتخذها ترامب مع المواقف الأوروبية من بينها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 وأيضا من اتفاقية باريس للمناخ واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل لتسوية سلام نهائية وكذلك انتقاده لحلف شمال الأطلسي.