مؤيدا ضم المستوطنات… غانتس يتعهد بتشكيل حكومة دون نتنياهو والعرب

قال رئيس حزب "أزرق-أبيض" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، إنه إذا فاز حزبه في انتخابات الكنيست المقبلة سيشكل حكومة دون رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو والأحزاب العربية.

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس السبت، حوارا مع الجنرال غانتس، الغريم التقليدي لنتنياهو، والذي أوضح من خلاله أنه ينوي، في حال تكليفه مجددا بتشكيل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بعيد فوزه بالانتخابات البرلمانية للكنيست المقبلة، بناء حكومة أقلية مع حزب "يسرائيل بيتنو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، بالإضافة إلى التحالف اليساري الذي يضم حزب العمل، وحزب غيشر/الجسر، والمعسكر الديمقراطي.

واشترط الجنرال بيني غانتس لتشكيل ائتلاف حاكم بمشاركة حزب "الليكود" الحاكم رحيل نتنياهو من قيادته، وبأنه لن يقبل انضمام القائمة العربية المشتركة في حال تشكيل حكومة إسرائيلية.

وحول "صفقة القرن"، أكد الجنرال غانتس أنها بداية طيبة وجيدة للسلام، وبأنه يرحب بالخطة الأمريكية للسلام بشكل عام، مؤكدا فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

يشار إلى أن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" سيدخل دورته الـ23، في الثاني من شهر مارس/آذار المقبل، وهي المرة الثالثة خلال أقل من عام واحد.

سبق أن تهكم الجنرال غانتس على نتنياهو، مدعيا أنه قد جعل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" "سيركا".

وكتب غانتس على صفحته الرسمية على "الفيسبوك":

إن نتنياهو يفقد السيطرة على الأوضاع ويتصرف بشكل غير مسؤول، حتى أنه قد حوَّل الكابينيت إلى سيرك، ويبدل وزراء الدفاع مثلما يبدل جواربه، ويستخدم السياسة الخارجية لصالح حملته الانتخابية.