مستشار وزير الخارجية الإيراني: مشاكل الشرق الأوسط مرتبطة بالتدخل الأمريكي في المنطقة

أعلن كبير المستشارين لوزير الخارجية الإيراني والسفير الإيراني السابق في موسكو، مهدي سانائي، اليوم الاثنين، أن مشاكل منطقة الشرق الأوسط مرتبطة إلى حد كبير بالتدخل السياسي والعسكري للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى الذي لم يأت بأي نتائج إيجابية

وقال السفير الإيراني السابق سانائي لوكالة "سبوتنيك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي: "أعتقد أن المشاكل والتحديات الرئيسية في منطقتنا تنبع من حقيقة أن الحكومات الشرعية في المنطقة تتعرض للهجوم. لذلك يجب احترامها ويجب احترام الحكومات الشرعية والمؤسسات القانونية وسيادة هذه الدول".

وأضاف سانائي قائلا: "أعتقد أن جميع المشاركين الحاليين يدركون أن لا يوجد نتائج إيجابية من التدخل الأمريكي في شؤون منطقتنا. برأيي، من الواضح أن مشاكل اليوم التي نلاحظها هي إلى حد كبير نتيجة لتدخل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في المنطقة".

واعتبر سانائي أن التدخل الأمريكي لا يساعد في حل المشاكل القائمة، معتبرا أن هناك حاجة إلى التعاون والحوار بين دول المنطقة للوصول إلى نتائج إيجابية للجميع.

وختم سانائي، قائلا إن إيران ليس لديها طموحات وأهداف في المنطقة، داعيا الجميع إلى الحوار والتنسيق من أجل مستقبل المنطقة.