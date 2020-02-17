بريطانيا: لن نقبل إشراف الاتحاد الأوروبي على المنافسة العادلة بعد بريكست

قال ديفيد فروست، مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن أوروبا، اليوم الاثنين، إن بريطانيا مستعدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي على الأسس التي يتبعها الاتحاد في التجارة مع أستراليا إذا لم يتمكن الجانبان من الوصول إلى اتفاقية على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد.

ففي محاضرة ألقاها في جامعة ببروكسل، قال فروست إن ذلك سيكون الحال إذا أصر التكتل على أن تتبع بريطانيا قواعد وتنظيمات الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاقية للتجارة الحرة، حسب "رويترز".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني وسيبدأ الجانبان الآن التفاوض على علاقة جديدة من التجارة إلى الأمن.

وقال فروست إن بريطانيا لن تقبل إشراف الاتحاد الأوروبي على ضمانات للمنافسة العادلة في أية علاقة جديدة بين الجانبين.

وأضاف قائلا "جوهري لرؤيتنا، أن نتمكن من وضع قوانين تناسبنا".

وقال أيضا إن بريطانيا لن تمدد الفترة الانتقالية الحالية التي تنتهي بحلول نهاية هذا العام.