جيف بيزوس يخصص عشرة مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، إنه سيخصص عشرة مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومنظمات لا تهدف للربح ومؤسسات أخرى، تكافح لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.

ويشكل خفض الانبعاثات الضارة تحديا للشركة المتخصصة في التجارة الالكترونية.



وتسجل أمازون عشرة مليارات عملية تسليم في العام وتملك شبكة نقل هائلة، وفقا لرويترز.

وبيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، من بين قائمة متزايدة من الأثرياء الذين يخصصون أموالا ضخمة لمكافحة ظاهرة الدفء العالمي.

وقال بيزوس في منشور على موقع إنستغرام، "التغير المناخي أكبر التحديات أمام كوكبنا. أود أن أتعاون مع آخرين لتوسيع الوسائل المعروفة ولاستكشاف وسائل جديدة لمحاربة الأثر المدمر للتغير المناخي على هذا الكوكب الذي نتقاسمه".

وسيبدأ صندوق بيزوس إيرث في تقديم منح في إطار المبادرة هذا الصيف.

وكان بيزوس تعهد في العام الماضي بأن تصل الشركة إلى نقطة الحياد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040، لتكون أول مؤسسة كبيرة تعلن عن مثل هذا الهدف، فضلا عن شراء مئة ألف سيارة تسليم بضائع تعمل بالكهرباء.