وزارة الصحة اليابانية تكشف عمن يمكنه مغادرة السفينة المنكوبة بالفيروس

أعلن وزير الصحة في اليابان كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، أن ركاب سفينة "دياموند برينتسيس"، الذين لم يصابوا بفيروس كورونا الجديد سيتمكنون من مغادرة السفينة في 19 فبراير/شباط.

وقال الوزير: "نتوقع أن يتمكن المسافرون الذين لا يظهرون تحاليلا إيجابية للمرض من مغادرة السفينة في 19 فبراير/شباط، ومن المفترض أن جميعهم سيهبطون من السفينة بحلول 21 فبراير/شباط".

وأكد كاتو أنه تم فحص جميع ركاب السفينة ما إن كانوا مصابين بالفيروس الجديد بحلول 17 فبراير/شباط.

من جهة أخرى سيبقى الذين شاركوا المصابين في مقصورة واحدة تحت المراقبة حتى لو لم يتم اكتشاف الفيروس لديهم، ولهذا سيمضون وقتا أطول في السفينة، كما سيسمح للطاقم غير المصاب الخروج إلى البر.

وتم احتجاز السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير/شباط، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية يوم الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق.