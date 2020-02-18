أفغانستان... إعلان نتائج انتخابات 2019 الرئاسية اليوم أو غدا

تعلن أفغانستان، اليوم الثلاثاء أو غدا، نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، والتي تأجل إعلانها لأسباب فنية وفق ما أعلن سابقا.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "وان تي في" الأفغانية عن عضو مفوضية الانتخابات، حنيف دانشيار، أن "النتائج النهائية لانتخابات 2019 سوف تعلن اليوم أو غدا".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في 28 سبتمبر/ أيلول، وتنافس فيها 13 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء) عبد الله عبد الله.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.