زلزال بقوة 5.2 يضرب ولاية مانيسا غربي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس رختر، اليوم الثلاثاء، ولاية مانيسا غربي تركيا

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد ضرب الزلزال قضاء قرق أغاج الواقع في ولاية مانيسا غربي البلاد.

وبحسب هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" فإن الزلزال "ضرب القضاء بقوة 5.2 درجة، في تمام الساعة 19:09 بالتوقيت المحلي (16:09 ت.غ)".

وبحسب مصادر محلية تركية، فقد وقع الزلزال على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. pic.twitter.com/8sH0IdYpNb — Haber Lütfen (@haberlutfencom) February 18, 2020

وشارك مواطنون أتراك، على وسائل التواصل الاجتماعي وفي "تويتر" تغريدات تظهر لحظات الزلزال.

وتوجهت فرق الهلال الأحمر التركي بشكل عاجل إلى قضاء قرق أغاج، ولم ترد أي معلومات حول الأضرار حتى هذه اللحظة.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler bölgedeki Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. #Deprem pic.twitter.com/nvieLZKILY — Türk Kızılay (@Kizilay) February 18, 2020

وضرب تركيا في مطلع الشهر الجاري زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجة في الساعة 03/23، وكان مركزه منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا.