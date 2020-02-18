تطوع للنوم في "حمام" واحصل على مكافأة مالية

أفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم، الثلاثاء، بأن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تجري دراسة غريبة تطالب من خلالها تطوع حوالي 20 امرأة للبقاء في حمامات غمر جافة لمدة 5 أيام، لدراسة آثار انعدام الوزن على جسم الإنسان.

وذكرت الصحيفة أن الغرض الأساس من التجربة الأوروبية هو دراسة مدى تأثير الغمر على جسم الإنسان، خاصة على جسم المرأة، وهي حالة تحاكي تجربة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، من حيث قلة الحركة، والحياة المملة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فكرة الاستلقاء في حوض حمام مغمور بالماء مدة 5 أيام كاملة، قد تبدو مثيرة وجذابة للغاية، إلا أن العلماء حذروا من أن التجربة "ليست مزحة".

ونقلت الصحيفة على لسان جينيفر نغو-آنه، رئيسة فريق الفضاء الجوي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، قوله:

تلقينا الكثير من الطلبات للتطوع في هذه الدراسات، لكنها ليست مزحة، إن الاستلقاء في فراش يبدو ممتعا، ولكن المتعة تتلاشى بسرعة خاطفة، خاصة عندما يجري سحب الدم.

وتابعت نغو - آنه " نحن نحيي باستمرار المتطوعين الذين يسخرون حياتهم اليومية من أجل الاستكشاف البشري".

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يسبق أن أجري اختبار مثل هذا من قبل، أي اختبار جلوس الإنسان في حمام مغمور لمدة 5 أيام متواصلة، ودراسة تأثير ذلك على جسم الإنسان.

وذكرت الصحيفة أن مقر الاختبار سيكون في مدينة تولوز الفرنسية أواخر العام الجاري.