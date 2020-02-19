ظريف: توهمات بومبيو حول إسقاط النظام الإيراني خاطئة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "توهمات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول إسقاط النظام الإيراني إثر الضغوط الأمريكية خاطئة.

طهران- سبوتنيك. وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لن تجري مفاوضات ثنائية مع واشنطن.

وقال ظريف، عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء: "لا يزال هناك شخص أحمق كبومبيو يقول لترامب إن النظام الإيراني سيسقط خلال أشهر إذا استمرت الضغوط القصوى عليه".

وأضاف: "الشعب الإيراني أجبر أمريكا على التراجع مرة، وسوف يجبرها على التراجع كل مرة".

وتابع ظريف: "توهمات بومبيو حول إسقاط النظام الإيراني إثر الضغوط الأمريكية عليه خاطئة ونحن على ثقة بأن الشعب الإيراني يقف إلى جانب نظامه".

وأكد الوزير الإيراني: "لن نجري مفاوضات ثنائية مع أمريكا، وإذا ما قمنا بإجراء مفاوضات معها فذلك حتما في إطار 5+1 وبعد رفع جميع العقوبات الظالمة عن شعبنا".