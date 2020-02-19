بكين: الوضع الوبائي في مقاطعة هوبي تحت السيطرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، مي فنغ، اليوم الأربعاء، أن الإحصائيات الأخيرة تظهر أن الوضع الوبائي في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصبح تحت السيطرة، وأن عدد المرضى الذين تعافوا يتزايد.

بكين - سبوتنيك. وقال مي فنغ، في مؤتمر صحفي: "في 18 شباط/فبراير، في هوبي، باستثناء ووهان، تجاوز عدد المرضى، الذين خرجوا[ تعافوا] من المستشفيات لليوم الرابع على التوالي، عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثًا، وبشكل كبير. بدءاً من 13 شباط/فبراير حتى اليوم، تقلص عدد حالات الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ، ومعدل نمو إجمالي عدد المرضى مستقر وبطيء. هذا يشير إلى أنه، إلى جانب تنفيذ مختلف التدابير لمنع الوباء وتعزيز الدعم الطبي في جميع أنحاء البلاد، فإن الوضع الوبائي يتم السيطرة عليه بشكل جيد نسبيًا، وأن نسبة التعافي تتزايد باستمرار".

وأضاف: "في 18 شباط/فبراير، تم اكتشاف 56 حالة إصابة جديدة و 589 حالة جديدة يشتبه بأنها فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، باستثناء مقاطعة هوبي، وتم تسجيل أربع وفيات."

وأردف المتحدث: "عدد حالات الإصابة المؤكدة حديثًا في انخفاض، لليوم الخامس عشر على التوالي، وقد ظل عدد الوفيات الجديدة ثابتًا عند مستوى منخفض".

وكانت السلطات الصينية بإقليم هوبي قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1921 حالة، بعد وفاة 132 شخصاً، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و 682 حالة وفاة، فضلا عن ذلك أكدت اللجنة في التقرير شفاء نحو 9128 ألف شخص.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات وفاة.