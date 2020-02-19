بنك باكستانى ينتهك شروط العمل في الإمارات... والمركزي يتحرك

انتهك بنك باكستاني شروط العمل داخل الإمارات، ما دفع مصرف الإمارات المركزي إلى إصدار بيان حول عدم امتثال البنك لمتطلبات مواجهة غسل الأموال.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية أن المصرف المركزي يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال لإجراءات مواجهة غسل الأموال.

وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي الإماراتي يتواصل مع نظيره الباكستاني بخصوص عدم امتثال فرع لأحد البنوك الباكستانية في الدولة لهذه المعايير.

وشدد المركزي الإماراتي على أنه "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، ولن يتهاون المصرف المركزي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال".