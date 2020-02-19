عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي: هناك تدخل إسرائيلي في ملف سد النهضة

رجح مهدي العفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن تستغرق مباحثات سد النهضة وقتًا طويلًا قد يصل إلى أشهر وربما سنوات على حد قوله.

وقال العفيفي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ما تم نشره حول هذا الملف كان كلامًا مقتضبًا بشأن مجموعة من الأسئلة والتصورات التي لم يكن هناك توافق عليها. البعض يحاول تصوير الأمر على أنه انتهى أو تم الاتفاق عليه".

وأضاف أن قضية سد النهضة ستسغرق وقتًا أطول بكثير، لأن "هناك مصالح دولية تحكم هذه المسألة بجانب عدم رضا الطرف الإثيوبي عن أي حلول مقدمة"، مشيرًا إلى أن أمريكا ستحاول لعب دور في حسم الخلاف.

ومع ذلك أردف قائلًا: "لابد من الأخذ بالواقع، هناك تدخل من إسرائيل في هذا الموضوع سواء بمنظومات الصواريخ أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لذلك سيكون الملف أكثر تعقيدًا من مجرد تنظيم مجموعة من الجلسات بين الخبراء في واشنطن".

واختتم العفيفي بالقول: "لا أعتقد أن أمريكا ستضغط على إثيوبيا أو إسرائيل بالطريقة التي يتمناها البعض، لأنه لا مصلحة مباشرة لها في ذلك، وأعتقد أن الملف سيظل معقدًا لمدة طويلة قد تصل إلى سنة وربما سنوات".