ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين إلى 2118 شخصا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا.

وأضافت أن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألف و576 شخص ، وفي الوقت الحالي لدينا 56303 مريض، من بينهم (11 ألف و864 في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2118 شخصا بالفيروس.

كما نوهت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، بأن 16 ألف و155 شخصا غادر المستشفيات بعد شفائهم.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

هذا وأعلنت لجنة الدولة لشؤون الصحة في الصين، أمس الأربعاء، أن طرق انتقال فيروس "كورونا المستجد" يمكن أن تتم عن طريق الهباء الجوي في حال تركيزه العالي داخل الغرف والمباني المغلقة.