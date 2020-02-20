أوكرانيا والإنتربول يرفضان مساعدة روسيا في التحقيق بقضية غريتسينكو

رفض مكتب المدعي العام في أوكرانيا، اليوم الخميس، تزويد روسيا بمواد تخص قضية وزير الدفاع الأوكراني السابق، أناتولي غريتسنكو، المتهم بالتحريض عبر وسائل الإعلام لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقرأ محامي المدعى عليه، دميتري دينزه، مواد ذات صلة في المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية، جاء فيها: "رد مكتب المدعي العام في أوكرانيا على طلب مكتب المدعي العام بروسيا الاتحادية حول الحصول على مساعدة قانونية، والذي بموجبه تم رفض تقديم أي مواد".

وأعلن أيضا عن ردود الإنتربول ذكر فيها أن المنظمة محظور عليها التدخل في الأنشطة السياسية والعسكرية والعرقية. وتقول رسائل المنظمة بأنها لا تتخذ أي موقف من هذه القضية الجنائية، وأن التدخل في هذه القضية "قد يثير شكوكاً حول حياد المنظمة".

وجاء أيضا في رد المنظمة على طلب روسيا، بأنه: "لا يمكن أن يكون هناك أي اتصال بشأن هذه المسألة عبر القنوات [ الخاصة بالإنتربول].

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن إجراءات المحاكمة تجري بشكل علني، وانتقلت المحكمة، اليوم الخميس، إلى التحقيق في أدلة الدفاع.