لافروف يزور جنيف للمشاركة في دورة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين المقبل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيزور جنيف في الفترة 24 و25 فبراير/ شباط الجاري.

موسكو - سبوتنيك . من المقرر أن يشارك لافروف في الدورة الثالثة والأربعين للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، ويتحدث في مؤتمر نزع السلاح.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "يعتزم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الفترة 24 – 25 فبراير زيارة جنيف، للمشاركة في الجزء الرفيع المستوى، لدورة الأمم المتحدة الـ 43 لحقوق الإنسان، والحديث في مؤتمر نزع السلاح".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه من المقرر أن يجري الوزير محادثات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأجانب .

ويشارك لافروف في إفطار عمل تقليدي لوزير الخارجية الروسي مع رؤساء المنظمات الدولية الرائدة الموجودة في جنيف.

وتستعد العديد من الدول والمنظمات الإنسانية والمدنية للمشاركة في أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي تعقد خلال الفترة ما بين 24 فبراير/ شباط و20 مارس/ آذار 2020.