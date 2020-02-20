مجلس صيانة الدستور الإيراني: تصريحات مبعوث أمريكا أوهام وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية

اعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني أن تصريحات مبعوث أمريكا الخاص بالملف الإيراني، براين هوك تدخلا سافرا في شؤون الجمهورية الإسلامية الداخلية.

طهران - سبوتنيك. كتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدايي، على "تويتر" ردا على تصريحات مبعوث أمريكا الخاص بالملف الإيراني، براين هوك، اليوم الخميس، "براين هوك أطلق مجددا أوهاما واستخدم كلمات منبوذة وتكلم بأوهام عن انتخاباتنا... تعتبر هذه التصريحات تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية".

وأضاف كدخدايي "هذه التصريحات تؤكد أن لدى واشنطن تصورا مبهما وخاطئا عن إيران وانتخاباتها... لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية التحدث عن الشعب الإيراني مرفوع الرأس".

#برایان_هوک دوباره کلماتی بر زبان رانده که شایسته رژیم آمریکاست رژیمی که هنوز درگیر ابهامات راجع به انتخابات است و جنایت هایش در ترور پیشگامان مبارزه با تروریسم احساسات مردم جهان را جریحه دار کرده. آمریکا حق ندارد راجع به مردم سر بلند ایران صحبت کند.#جشن_ملی_نه_به_آمریکا — عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) February 20, 2020

هذا وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، براين هوك، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الانتخابات الإيرانية غدا "مسرحية".

وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي، قائلا "ندعو المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف دعم وكلائها في المنطقة".

جدير بالذكر إلى أنه ستجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها الحادية عشرة، يوم غد الجمعة، وبالتزامن معها تجرى الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ومن المقرر أن يخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا، فيما تعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الأكبر ويمثلها 30 نائبا.