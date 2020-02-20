هوك: الانتخابات الإيرانية غدا "مسرحية"

قال المبعوث الأمريكي الخاص للملف الإيراني، براين هوك، اليوم الخميس، إن الانتخابات الإيرانية غدا "مسرحية".

وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي، قائلا "ندعو المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف دعم وكلائها في المنطقة"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إلى " عقوبات أمريكية على 5 شخصيات إيرانية، وتطال مجلس صيانة الدستور لتلاعبه بالانتخابات".

وذكرت وكالة "رويترز" أن مذكرة نشرت اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أفادت بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة إيرانيين في أحدث إجراء تتخذه ضد طهران.

وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على أحمد جنتي وعباس علي كدخدائي وسياماك راهبيك وحسن صداغي مقدم ومحمد يزدي.

جدير بالذكر إلى أنه ستجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها الحادية عشرة، يوم غد الجمعة، وبالتزامن معها تجرى الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ومن المقرر أن يخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا، فيما تعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الأكبر ويمثلها 30 نائبا.

ومن جانبه أعلن عبد الرضا رحماني، وزير الداخلية الإيراني، مساء أمس الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 55 ألف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد.