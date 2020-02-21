أردوغان: سأجري اتصالا هاتفيا مع بوتين مساء اليوم وسنبني على الشيء مقتضاه

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف أردوغان أنه سيجري الاتصال في السادسة مساء اليوم، لبحث كافة التطورات في إدلب، متابعا "وسنحدد موقفنا بناء على نتيجة الاتصال"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "الأناضول".

وتابع الرئيس التركي عن التطورات في إدلب، قائلا "تحييد نحو 150 عنصرا من قوات النظام السوري وفقا لآخر المعلومات الواردة".