شرطة لندن توجه اتهامات لرجل في حادث طعن بمسجد

أعلنت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة إنها وجهت اتهامات لشاب عمره 29 عاما في حادث طعن مؤذن بمسجد في بارك رود.

لندن - سبوتنيك. وقالت الشرطة إنها وجهت لدانييل هوتون تهمتي إلحاق أذى بدني خطير وحيازة آلة حادة ومن المقرر أن يمثل داخل قفص الاتهام أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية اليوم السبت، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحسب الشرطة، لا يعتقد المحققون أن الحادث له صلة بالإرهاب.

#CHARGE | #SHARE | Daniel Horton, 29, of no fixed abode, has this evening been charged with Section 18 GBH & possession of a bladed article, following a stabbing at a mosque in west London on 20 February.https://t.co/l5RNrwNLJD — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 21, 2020

وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحادث وقال إنه شعر بحزن عميق لدى علمه بالهجوم.

وكتب على تويتر "من المروع أن يحدث ذلك خاصة في مكان للعبادة. أتعاطف مع الضحية وكل من تأثروا".

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة البريطانية إن رجلا في السبعينيات من عمره تعرض للطعن في مسجد بلندن، وإن رجلا آخر اعتقل لشبهة الشروع في القتل.