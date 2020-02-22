مع اقتراب موعد الأولمبياد... إمبراطور اليابان يعرب عن قلقه من فيروس كورونا

قال الإمبراطور الياباني ناروهيتو إنه يتطلع إلى إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال فصل الصيف لكنه يشعر بالقلق إزاء تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 3 أشخاص في اليابان وينتشر فيها ببطء.

وتولى ناروهيتو، الذي يتم عامه الـ 60 غدا الأحد، العرش في مايو/أيار بعدما أصبح والده أكيهيتو أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش منذ قرنين.

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ توليه العرش وبمناسبة أول عيد ميلاد له منذ ذلك الحين أيضا، قال ناروهيتو إن "الأشهر الـ 10 التي انقضت منذ أن جلس على العرش كانت تموج بالاضطرابات بالنسبة لليابان التي تعرضت للعديد من الأعاصير المميتة العام الماضي وتواجه الآن فيروس كورونا ".

وقال ناروهيتو "فيروس كورونا الجديد مبعث قلق. أود أن أعبر عن تعاطفي مع من أصيبوا ومع أسرهم".

وأضاف "وفي نفس الوقت فإن قلبي مع جهود من يتولون علاجهم ويعملون بجد لمنع انتشار العدوى. أتمنى أن تؤتي جهودهم ثمارها قريبا".

وتستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي بدءا من 24 يوليو/تموز. وقال ناروهيتو إن "المرة الأولى التي استضافت فيها طوكيو دورة الألعاب الأولمبية، وذلك في عام 1964 عندما كان الإمبراطور يبلغ من العمر 4 سنوات، كانت من الذكريات التي لا تُنسى في طفولته". بحسب "رويترز".

وقال ناروهيتو إنه "يتطلع إلى دورة الألعاب الصيفية المقبلة التي يأمل أن تتحول هي أيضا إلى ذكرى حية عند كل اللاعبين المشاركين".

وفي وقت سابق، قال جون كوتس، رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية، إن منظمة الصحة العالمية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا يوجد سبب يدعو إلى اللجوء لخطط طوارئ لإلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.