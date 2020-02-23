إيران تكشف لأول مرة سبب ظهور فيروس "كورونا" في البلاد

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأحد، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

وأضاف نمكي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أنه وفقا للتحقيقات "وجدنا أن مصدر انتقال فيروس كورونا إلى إيران هو الصين"، حيث كان أحد الوفيات بسبب الفيروس في مدينة قم قد سافر إلى الصين أثناء انتشار المرض.

كما أوضح الوزير، أن الشخص وصل إلى إيران عبر رحلة غير مباشرة، قائلا "أوقفنا الرحلات بين طهران وبكين منذ اليوم الأول".

يتبع...