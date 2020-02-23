وزيرة الدفاع الفرنسي: نقف مع اليونان لمواجهة التوتر في بحر إيجة

نقلت صحيفة يونانية عن وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، قولها، اليوم الأحد، إن بلادها ستقف مع اليونان وقبرص وتدعمهما في نزاعهما مع تركيا على مناطق في البحر المتوسط.

واليونان وتركيا على خلاف بشأن قضايا مختلفة، من حقوق التعدين في بحر إيجة إلى قبرص المنقسمة عرقيا. كما يتفاقم التوتر بسبب تنقيب تركيا قبالة قبرص ويُعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة ردا على ذلك.

وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة تو فيما "تعتزم فرنسا الوقوف مع اليونان ومساعدتها على مواجهة التوتر في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وترافق فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية بالفعل حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول خلال عملياتها بالبحر المتوسط.

وقالت بارلي للصحيفة "تدعم فرنسا اليونان وقبرص في مسألة احترام سيادتهما على مناطق بحرية وتدين، مع شركائها الأوروبيين، عدم احترام تركيا لهذه القواعد الأساسية".

وأغضب اليونان اتفاق وقعته ليبيا وتركيا يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني يرسم حدا بحريا بين البلدين بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، ووصفت الاتفاق بأنه انتهاك سافر للقانون الدولي.

ووقعت أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا الاتفاق الذي يرسم حدودهما واتفاقا على توسيع التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.

ووصفت أثينا الاتفاق بأنه مناف للعقل لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي تركيا وليبيا.

وقالت بارلي إن الاتفاق بين البلدين يثير قلقا شديدا. وأضافت في المقابلة مع الصحيفة "يعرض هذا الاتفاق المصالح والأمن في المنطقة للخطر. ليست له أي قيمة قانونية ولا يتفق مع القانون الدولي".