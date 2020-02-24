ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 104 أشخاص

ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة خوي الإيرانية، أمس الأحد إلى 104 أشخاص.

وأفادت وكالة"إسنا" الإيرانية، نقلا عن رئيس المعهد الطبي في خوي قوله "إن العدد النهائي لضحايا زلزالي أمس الأحد في هذه المنطقة بلغ 104 أشخاص".

بالإضافة إلى تقارير الضحايا، نشرت الوكالة أيضا معلومات عن التدمير الكامل أو الجزئي للمباني السكنية في 43 منطقة سكنية في مقاطعتي خوي وسلماس.

في وقت سابق، وقع زلزال قوي بلغت قوته 5.7 درجة في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، وفقًا لما أورده المركز الأوروبي لرصد الزلازل (EMSC). أصيب 75 شخصا نتيجة الزلزال في إيران، وأبلغت السلطات التركية عن مقتل تسعة وإصابة خمسين شخصا.

يذكر أن زلزالين ضربا أمس الأحد المناطق الحدودية بين إيران وتركيا، الأول بلغت قوته 5.7 درجة في منطقة الحدود بين إيران وتركيا في الساعة 05.52 بالتوقيت العالمي، فيما سجل مركز الهزة على بعد 141 كم غرب مدينة تبريز الإيرانية و 71 كم جنوب شرق مدينة أوزالب التركية. أما الزلزال الثاني فقد تم تسجيله في نفس المنطقة وبلغت قوته 6.0 في الساعة 16.00 بالتوقيت العالمي.