تجدد إصابة 195 شخصا في ووهان الصينية بفيروس كورونا

وضعت سلطات مدينة ووهان الصينية جميع المرضى الذين شفوا من فيروس كورونا في الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوم، وفقا لجريدة "تشاينا تشاينا مورنينغ بوست".

سجل الأطباء الصينيون 195 حالة إصابة جديدة بالعدوى بفيروس كورونا الجديد للمرة الثانية في ووهان (مقاطعة هوبي الوسطى).

وتم نشر هذه البيانات في تقرير نشرته اليوم الاثنين لجنة الدولة للنظافة والصحة في الصين، ولم يذكر في التقرير السبب وراء مثل هذه الحالات.

وفي الوقت نفسه، وفقا للصحيفة، منذ 22 فبراير/شباط، فرضت سلطات ووهان الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما إضافية لجميع المرضى الذين شفوا بعد أن تم اكتشاف الفيروس مرة أخرى في بعض تحليلاتهم.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2592، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة نحو 77159.