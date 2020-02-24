قائد حرس الحدود الإيراني: إيران مركز ثقل المنطقة وأمل كل الدول والمستضعفين

قال العميد قاسم رضائي، قائد حرس الحدود الإيراني، اليوم الاثنين، إن بلاده هي الأكثر أمنا في العالم، مشددا على أن إيران تجسد اليوم أمل كل الدول والمستضعفين في العالم.

وأضاف رضائي خلال مراسم تقديم قائد حرس الحدود بمحافظة كردستان، أن "اقتدار إيران وعظمتها جعلت أكبر مستكبر في العالم يرتجف خوفا، فمن خلال هجومه الصاروخي على قاعدة عين الأسد وتدمير مقراتهم، زفّ الحرس الثوري هذه البشرى لجميع البلدان بأن قوة الأمريكان الخاوية ما هي إلا خيوط العنكبوت".

ووصف العميد رضائي "إيران بأنها مركز ثقل المنطقة، وتجسد أمل كل الدول والمستضعفين في العالم، فقوتها الناعمة أربكت مخططات الاستكبار كافة" وفقا لإذاعة طهران.

وتابع "الأمريكان اليوم لا أمن لهم في أي نقطة بالعالم حتى في أمريكا نفسها، وحسب ما أكد قائد الثورة عليهم أن يغادروا المنطقة وإلى الأبد".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.