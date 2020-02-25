ترامب: نحرز تقدما مع الهند في إبرام اتفاق تجاري شامل

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك تقدما أحرزته الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بإبرام صفقات تجارية، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم: "هناك موضوع مهم آخر جرت مناقشته مع رئيس الوزراء (الهند) ناريندرا مودي، وهو التوصل إلى اتفاق حول العلاقات الاقتصادية الثنائية العادلة والمتبادلة، لقد أحرزنا تقدماً ملموسًا فيما يتعلق بعقد اتفاقية تجارية شاملة، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سيكون في غاية من الأهمية للبلدين".

يذكر أنه سبق وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند، لكنه أرجأ صياغة "اتفاقية كبرى" إلى وقت لاحق، موضحًا أنه لم يكن متأكدًا مما إذا كانت هذه الاتفاقات ستوقع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

​ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إلى مدينة أحمد آباد غربي الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.