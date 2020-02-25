ترامب يؤكد عدم تلقيه معلومات بشأن أي "تدخل روسي" في انتخابات 2020

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتلق معلومات من أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن أي "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية 2020 أو حول "دعم" الديموقراطي بيرني ساندرز.

نيودلهي - سبوتنيك. وقال ترامب: "لم أبلغ، ولم تخبرني أجهزة الأمن بأي شيء عن هذا".

وصرحت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة لا تملك أي دلائل على تدخل روسي في انتخابات 2020، لإعادة انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنه لا يوجد أي دلائل على تدخل روسي في الانتخابات من أجل استمرار ترامب في الحكم.

وقالت الشبكة بأن شيلبي بيرسون، المتحدثة باسم المخابرات الأمريكية قد بالغت في المعلومات المقدمة لها بشأن "تدخل روسي" في انتخابات الرئاسة 2020، حيث صرحت بأن روسيا حريصة على إعادة انتخاب ترامب، في الوقت الذي قال فيه ثلاثة مسؤولين من الأمن القومي لشبكة "سي إن إن" بأنه لا يوجد أي دليل على تدخل روسي يستهدف إعادة انتخاب ترامب من جديد.

وأضاف أحد المسؤولين أن روسيا تريد شخصا محاورا يمكن العمل معه.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد تحدث في وقت سابق، عن أن مثل هذه الاتهامات ستزداد باقتراب موعد الانتخابات، كما وصف ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، عن وجود تقارير من الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن محاولة روسيا مساعدة ترامب في إعادة انتخابه وتدخلها بالانتخابات التمهيدية، بـ"مرض جنون العظمة".