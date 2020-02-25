"أمريكان إيرلاينز" توقع اتفاق شراكة استراتيجية مع الخطوط القطرية

قالت مجموعة أمريكان إيرلاينز، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاق شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، وإعادة العمل باتفاقها لمشاركة الرمز.

وقالت أمريكان إيرلاينز، أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تدرس إضافة خدمة من الولايات المتحدة إلى الدوحة، وفقا لوكالة "رويترز".

وبدءا من 2015، قالت كبرى الناقلات الأمريكية إن الشركات المنافسة في الخليج تتلقى دعما بشكل غير عادل من حكوماتها، مما يشوه المنافسة وينال من الوظائف الأمريكية، وهو ما تنفيه الناقلات الخليجية.