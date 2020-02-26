رئيس وزراء اليابان يدعو إلى تأجيل الفعاليات الكبرى لأسبوعين بسبب الفيروس

دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الحكومة إلى تأجيل الأحداث الرياضية والثقافية الوطنية الكبرى لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

وقال آبي في اجتماع لمجموعة العمل المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا: "أدعو الأسبوعين المقبلين إلى إلغاء أو تأجيل أو تقليص حجم تنظيم الأحداث الرياضية والثقافية الوطنية التي يجتمع فيها الكثير من الناس".

وارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد في اليابان إلى 862 شخصًا، من بينهم 691 شخصًا ركاب سفينة "دايموند برينسيس"، وإلى الآن توفي أربعة أشخاص على السفينة.

كما توفيت امرأة يابانية أصيبت بالفيروس من مقاطعة كاناغاوا في وقت سابق من هذا الشهر.

واعتمدت الحكومة اليابانية برنامجًا لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي ينص، على ضرورة بقاء الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة في المنزل حتى يعالج الأطباء المرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".