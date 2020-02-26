منظمة الصحة العالمية: 80980 إصابة بفيروس "كورونا" في 33 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم.

وقال مدير المكتب الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، هانز كليوغي: "أسمحوا لي أن أقدم لكم أحدث البيانات بشأن الوضع حتى اليوم. سجلنا 80980 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم".

وأضاف أن "المرض أصاب 13 دولة أوروبية، و96.5 بالمئة من الإصابات مسجلة في الصين".

من جانبها، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" بدون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، مضيفا أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

ولفت غيبريسوس، إلى أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية".