عراقجي: الدول الأوروبية ترغب بتقوية آلية "إنستيكس" للتجارة مع إيران

قال نائب وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن الدول الأوروبية المشاركة في اللجنة الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا، أعربت عن رغبتها في تقوية الآلية المالية للتجارة مع إيران وتجاوز العقوبات الأمريكية.

فيينا - سبوتنيك. وذكر عراقجي، في تصريحات للصحفيين، إن اجتماع اللجنة على مستوى المدراء السياسيين شهد تأكيدا من جانب المشاركين على التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وتابع "لقد ناقشنا آلية "إنستيكس" اليوم، وأعرب الثلاثي الأوروبي [المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا] عن رغبتهم بتعزيز الآلية بحيث تغطي قدرا أكبر من التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران".

وعقد اجتماع "4+1"، حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، اليوم، على مستوى نواب وزراء الخارجية برئاسة نائبة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية هيلغا شميد، ومشاركة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكان الاجتماع السابق للجنة 4+1 قد عقد، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، في العاصمة النمساوية فيينا، وترأس الوفد الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متزايدا، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وفرض أمريكا عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت قطاع النفط والغاز والأدوية والمواد الغذائية والطيران.