مسؤول: قطر لم تحظر استيراد السلع الإيرانية أو الرحلات الجوية مع طهران

كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية، اليوم الأربعاء، عن عدم حظر الدوحة استيراد السلع من إيران بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، رغم أنها اتخذت احتياطات بهذا الصدد.

وقال عدنان موسى بور، في تصريح لوكالة "ايلنا" الإيرانية، إن الخطوط الجوية القطرية لم توقف أيضا الرحلات الى إيران، لكنها فرضت في الوقت ذاته حجرًا صحيًا احترازيًا لمدة 14 يوميا على الإيرانيين العائدين إلى قطر.

وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، صباح اليوم، وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا الجديد، من بين 44 حالة جديدة تم تأكيد إصابتها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات بكورونا في البلاد 19 شخصا.

وأعلن مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، على "تويتر"، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء إيران إلى 139 شخصًا.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بمنتج جديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.