وفاة السفير الإيراني الأسبق لدى مصر بفيروس كورونا

وأعلنت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، وفاة خسروشاهي، الذي عمل رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات فى الفترة ما بين 2001 وحتى 2004، كما تولى منصب سفير إيران السابق فى الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية، وأكد موقع انتخاب الإيراني أن نتائج تحاليله لكورونا جاءت إيجابية.

وكشفت أحدث الإحصائيات الرسمية في إيران ، عن ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا داخل البلاد ليرتفع العدد إلى 22 حالة، وارتفعت أعداد المصابين إلى 141، بحسب ما نشرته وكالة "إرنا".

أكد رئيس مركز الأمراض المعدية، مساعد وزير الصحة الإيراني، محمد مهدي جويا، أن البلاد تتبع بروتوكولا علاجيا لمعالجة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لم تتمكن طهران من وقف تفشي الفيروس.

وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت، اليوم، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة.