تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا

وقالت وزارة الصحة في نيجيريا اليوم الجمعة على "تويتر" "الحالة التي تأكدت يوم 27 فبراير هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020".
FIRST CASE OF #COVID2019 CONFIRMED IN LAGOS@followlasg through @LSMOH has confirmed the first case of COVID-19 in Lagos and reported it to @Fmohnigeria. pic.twitter.com/JRp3tiFxUS— LSMOH (@LSMOH) February 28, 2020
The Ministry of Health in Lagos State has confirmed its first case of COVID-19 and reported it to the Federal Ministry of Health. @jidesanwoolu@JokeSanwoolu @drobafemihamzat@Mr_JAGs @LSMOH @ProfAkinAbayomi @gboyegaakosile #LASG #ForAGreaterLagos pic.twitter.com/MSXXthq2Gf— The Lagos State Govt (@followlasg) February 28, 2020
ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
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