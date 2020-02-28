تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا

أعلنت نيجيريا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي تعد أيضا الحالة الأولى بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقالت وزارة الصحة في نيجيريا اليوم الجمعة على "تويتر" "الحالة التي تأكدت يوم 27 فبراير هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020".

FIRST CASE OF #COVID2019 CONFIRMED IN LAGOS@followlasg through @LSMOH has confirmed the first case of COVID-19 in Lagos and reported it to @Fmohnigeria. pic.twitter.com/JRp3tiFxUS — LSMOH (@LSMOH) February 28, 2020

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".