السفارة الروسية: القوات الخاصة تحرس الوكالات الروسية في تركيا

قالت إيرينا كاسيموفا، الملحق الصحفي للسفارة الروسية في أنقرة، إن الجانب التركي يتخذ إجراءات شاملة لحماية الوكالات الروسية في تركيا، كما توفر الشرطة الخاصة الأمن.

وقالت كاسيموفا: "منذ مساء أمس، تم تعزيز أمن السفارة والوكالات الروسية الأخرى في تركيا. وتوفر قوات الشرطة الخاصة الأمن. ويتخذ الجانب التركي إجراءات شاملة للحماية".

في وقت سابق، قال حاكم محافظة تركيا الحدودية هاتاي، رحمي دوجان، إن 33 جنديًا تركيًا قتلوا في إدلب السورية خلال هجوم جوي شنته القوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصًا. وفقا لوزارة الدفاع الروسية، أطلقت القوات السورية النار على الجيش التركي، الذي لم يكن من المفترض أن يكون هناك، في منطقة إدلب بالقرب من المنطقة السكنية بهون. في الوقت نفسه، لم تقوم القوات الجوية الروسية بعمليات في منطقة بهون.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تركيا غير قادرة على الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل بخصوص إدلب السورية. على وجه الخصوص، لم تفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين.

وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها في مايو/أيار 2017 في المحادثات التي جرت في أستانا من قبل ممثلي روسيا وإيران وتركيا، تم إنشاء أربع مناطق تخفيض التصعيد في سوريا. خضعت ثلاثة منها عام 2018 لسيطرة دمشق. المنطقة الرابعة، الواقعة في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، لا تزال غير خاضعة لحكومة الجمهورية. في الوقت نفسه، استولى إرهابيو "جبهة النصرة" على معظمها. في سبتمبر/أياول 2018، وافقت روسيا وتركيا في سوتشي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، حيث يوجد أكثر من عشر وحدات مختلفة.