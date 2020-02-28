الخارجية الإيرانية: طهران تشدد على الحاجة لضبط النفس حول إدلب وتهدئة التوترات

طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الجمعة:" إيران تدين بشدة تدخلات أطراف ثالثة لتقويض عملية أستانا، خاصة الولايات المتحدة، التي تتابع تصرفاتها غير المسؤولة لزيادة التوترات".

وأضافت:" لا تزال إيران على اتصال وثيق مع شركائها في عملية أستانا لعدم ترك الأوضاع بأن تصل الى حافة الهاوية، وتواصل جهودها لوضع حد للظروف المتوترة الحالية"، معتبرة إنه في ضوء القرار السابق لقادة الدول الضامنة لأستانا لعقد قمة بين رؤساء هذه الدول في الجمهورية الإسلامية.

وتابع البيان:"تؤكد إيران على مواصلة جهودها لعقد هذه القمة والحاجة لهذه القمة في ضوء الوضع الحرج الراهن أكثر من ذي قبل".

وذكرت الخارجية الإيرانية:"تعتقد إيران أن هذه القمة يمكن أن تكون خطوة فعالة في سياق مواصلة الاتفاقات السابقة المبنية على مكافحة الإرهاب، وتجنب أي ضرر للمدنيين، وحل الخلافات السياسية".

ويشهد الوضع في إدلب تأزماً حادا منذ 20 شباط/فبراير، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب السورية، ولا تزال المعارك جارية.