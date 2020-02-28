المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تلحظ زيادة في تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان

أكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس تشيشيركوف، اليوم الجمعة، أن المنظمة لم تلحظ أية زيادة في تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان.

وقال تشيشيركوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال فيما إذا كان هناك زيادة في تدفق اللاجئين إلى اليونان، بعد إعلان السلطات التركية فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا: "لم نشهد أية زيادة في التدفق إلى اليونان".

وتابع قائلا: "اليونان كانت تستقبل طالبي اللجوء منذ فترة طويلة، ولكن مستوى التدفق بقي على ما هو عليه منذ أول العام، وغالبا في الأشهر الباردة تكون الحركة أقل، وذروة التدفق تكون في الصيف".

وأضاف المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "اليوم صباحا وصل قارب واحد، كما أخبرني زملائي، إلى شواطئ ليسبوس".

وقرر الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع أمني مع أركان الدولة التركية، استغرق ساعات في العاصمة أنقرة، أمس الخميس، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول تركي كبير.

وفي نفس السياق، أعلنت مصادر حكومية أن اليونان قامت بتعزيز حدودها البحرية والبرية لأقصى درجة ممكنة، بسبب عبور الكثير من السوريين عن طريق تركيا إلى الحدود مع اليونان.