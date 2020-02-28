تسجيل
11:54 GMT28 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    مدينة ووهان، انتشار فيروس كورونا، الصين 29 يناير 2020

    ماذا يحدث في الواقع في ووهان

    © REUTERS / Instagram / Emilia
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/images/104431/66/1044316672.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002281044700759-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86/

    يعترف موظف في خدمة التوصيل من ووهان، قائلاً: "لم أحضن طفلي لفترة طويلة، أخشى أن ألمسه". متاجر مغلقة، مدينة مغلقة، بيوت مغلقة- يفرض وباء فيروس كورونا قواعده الخاصة، لكن الحياة لا تتوقف حتى في مركز الوباء.

    أجرت وكالة "سبوتنيك" اتصالات بشباب في ووهان. لقد رفضوا مغادرة المنزل لأسباب مختلفة، ولكن الجميع على يقين من أن التدابير اللازمة قد اتخذت.

    "أصبح هناك الكثير من وقت الفراغ"

    ستانيسلاف جانوساوسكاس، البالغ من العمر 25 عامًا، طالب في معهد التعليم الدولي بجامعة تشونغنان للاقتصاد والقانون في ووهان. عندما تم عزل المدينة في الحجر الصحي، لم يكن لدى العديد من الطلاب الوقت الكافي للعودة إلى أوطانهم. قرر ستانيسلاف البقاء.

    لكن لا يسمح للطلاب بالخروج من ساحة السكن الجامعي. لمنع انتشار المرض، يُمنع الناس من مغادرة منازلهم، عند مدخل أي مجمع سكني – يقومون بقياس درجة الحرارة، كل يوم يرسلون رسائل -مذكرة على هواتفهم حول ما يجب فعله أثناء الوباء.

    وتتمثل القاعدة الرئيسية - الاتصال بالطبيب عند ظهور الأعراض الأولى، وغسل اليدين كثيرًا، ومن الأفضل عدم الخروج إلى الشارع على الإطلاق. في الوقت نفسه، توفر الجامعة للطلاب دعما هائلا. خاصة الأجانب.

    يقول ستانيسلاف: "نحن، الطلاب، نقضي غالبا وقتنا في المنزل. يمكننا مغادرة السكن الجامعي مرة واحدة في الأسبوع في مجموعات لا تزيد عن ستة أشخاص للذهاب للتسوق".

    في الواقع، حتى هذا ليس له معنى كبير - كل شيء مغلق تمامًا. نظمت الجامعة تسليم المنتجات مباشرة إلى السكن. مرة واحدة في الأسبوع، يقوم الطلاب بعداد قائمة تسوق، ويتم إحضارها إليهم، بما في ذلك الأطعمة الجاهزة.

    يوجد في WeChat (شبكة الصين الاجتماعية) تطبيق يعرض إحصائيات رسمية عن الوباء. تنشر أيضا مجموعة الجامعة معلومات للدراسة. يتم إجراء المحاضرات والندوات عبر الإنترنت.

    ولا يفقد ستانيسلاف التفاؤل: "لكن أصبح هناك الكثير من وقت الفراغ لأفعل ما كنت أرغب في القيام به لفترة طويلة، لكنني كنت أؤجله باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد من الفرص للتحضير المستقل". نظرًا للقيود المفروضة على الحركة داخل الحرم الجامعي، لم يعد بإمكانك الركض، ولكن بعض الطلاب يمارسون الرياضة في غرفهم".

    "أرش المعقم من الرأس إلى أخمص القدمين"

    لي بن، البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا من مقاطعة ووهان، جيانان، يعمل في خدمة التوصيل. لحماية نفسه، يرتدي قناعًا وقفازات، وبالطبع، كلما أمكن يغسل يديه. من المهم القيام بذلك بشكل صحيح - قبل غسل راحة يدك، يجب أن لا تلمس أنفك وتفرك عينيك. أحضر صاحب العمل الصابون السائل والقفازات والأقنعة.

    يعترف لي بن قائلاً: "نحن نتعامل مع الكثير من الطرود. في البداية، كنا قلقين جدًا من الإصابة بالعدوى بسببها، ولكن بعد ذلك أوضح الخبراء أن الفيروس لا ينتقل بهذه الطريقة، لذلك كل شيء على ما يرام. ومع ذلك، لا ينزع الموظفون قفازاتهم المطاطية ولا يحاولون لمس أي شيء بأيديهم العارية.

    يتابع لي بن قائلاً: "كل يوم بعد العمل، أرش محلول مطهر من مركز الخدمات اللوجستية، من الرأس حتى أخمص القدمين، وأغير الملابس وأذهب إلى المنزل، لكن لدي طفل صغير في المنزل، ما زلت أخاف أن ألمسه، ولم أحضنه منذ فترة طويلة".

    ومع ذلك، هناك عدد قليل من الناس مثله: من بين عشرين موظفا في خدمات التوصيل، لا يوجد سوى سبعة في مركز الخدمات اللوجستية. تغطي منطقة التوصيل أكثر من ثلاثين منطقة صغيرة. كل يوم قبل المناوبة، يفحص المدير درجة حرارة الجميع. إذا كان كل شيء على ما يرام، يمكنك البدء بالعمل.

    يوضح لي بن: "لكن عملية التسليم نفسها تسير الآن بشكل مختلف عن ذي قبل. نحن لا ندخل أراضي المناطق، يستلم الزبون الطرد في المكان المحدد عند المدخل الرئيسي. إذا كان هناك خزانة للطرود نتركها هناك. لا يوجد اتصال مباشر مع موظف خدمة التوصيل. إذا كان هناك شيء كبير وثقيل، فنحن نعطي الناس عربة".

    "زاد العمل بشكل كبير، كل موظف يعمل يوميا أكثر من عشر ساعات. لي بن متعب جدا، لكنه هناك أيضا لحظات مؤثرة. "على سبيل المثال، قام أحد الزبائن بشراء علبتين من الأقنعة لنا. وعندما سلمها لنا، قال إننا بحاجة حقًا إلى هذه الأقنعة، لأننا نعمل كثيرا".

    البقاء على مسافة آمنة

    تشانغ سينو – يبلغ من العمر أكثر من ثلاثين بقليل، وهو من منطقة هونغشان، ويعمل في شركة إدارة الحي الصغير. جنبا إلى جنب مع الزملاء، يراقب الوضع على أراضيه. تشانغ سينو مسؤول عن مراقبة وتسجيل الداخل والخارج. لحماية نفسه من الفيروس، يرتدي قناعًا، وقفازات، ويهتم بالنظافة الشخصية.

    وقال تشانغ سينو: "عند التواصل مع الناس، فإننا نبقى على مسافة آمنة: متر واحد أو مترين عن بعضنا البعض. عند العودة إلى المنزل، أغير الملابس على الفور". ويغسل بدلة العمل ويطهرها فورا، ويغسل يديه جيدا. "بالإضافة إلى ذلك، أقوم بتطهير مكان العمل ثلاث مرات في اليوم، وكذلك كل ما أستخدمه في المكتب. لدينا محلول تعقيم وكحول".

    يوجد في الحي أكثر من ألف شقة، ولكن بوابة واحدة كبيرة فقط مفتوحة. يحثون إلى عدم الخروج دون داع، غير مسموح للغرباء بالدخول. ولكن إذا كان من الضروري مغادرة الشقة، يتم قياس درجة الحرارة عند البوابة، يتم رشهم قليلاً بمطهر.

    عدة مرات في اليوم، يتم تطهير المنطقة  بأكملها، ولكن في أوائل فبراير / شباط، كانت هناك حالات إصابة جديدة. ويضيف تشانغ سينو: "عندما علمنا بهذا، كنا متوترين للغاية، لكن الجميع تصرفوا بشكل صارم وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا: أرسلت المستشفى على الفور فريقًا لنقل المصابين إلى المستشفى، وتم عزل البناية التي كانوا يعيشون فيها تمامًا، وكل شي جرى بشكل جيد".

    اتصلت شركة الإدارة بأقرب متجر، وطلبت إيصال الخضروات والمواد الغذائية مباشرة إلى الحي كل يوم. يضع السكان طلباتهم في الدردشة الجماعية WeChat. وكل صباح يتم إرسال المنتجات المغلفة. يقف الناس في طابور، ويبقون بينهم مترًا واحدًا على الأقل. وخلص تشانغ سينو إلى القول: "أعتقد أنه ينبغي للجميع أن يفهموا ويدعموا بعضهم بعضا ولا يخلقوا ازدحاما ولا يتدافعون. في رأيي، هذا مهم للغاية لمكافحة الفيروس".

    انظر أيضا:

    طالب ليبي يسرد تفاصيل حياته في ووهان الصينية في زمن فيروس "كورنا المستجد"
    تجدد إصابة 195 شخصا في ووهان الصينية بفيروس كورونا
    الصحة العالمية: فريقنا يصل ووهان يوم غد
    الكلمات الدلالية:
    العالم, فيروس كورونا, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    السعودية.. أوامر ملكية باستحداث وزرارات وإعفاء بعض المسؤولين
    السعودية... أوامر ملكية باستحداث وزارات وإعفاء بعض المسؤولين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك