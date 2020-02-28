أردوغان سيتحدث مع زعماء أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا

قال مسؤول تركي، اليوم الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتحدث مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في أعقاب ضربة جوية أسفرت عن مقتل 33 جنديا تركيا في منطقة إدلب السورية.

نقلت قناة "إن تي في" التلفزيونية عن مدير الاتصالات في رئاسة الجمهورية، فخر الدين ألتون، قوله إن أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على الاجتماع وجها لوجه في أقرب وقت ممكن.

وأعلن حاكم محافظة هاتاي الحدودية التركية رحمي دوغان، في وقت سابق، أن 33 جنديا تركيا قتلوا في إدلب السورية بهجوم جوي شنته القوات الحكومية السورية، كما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات السورية قصفت الإرهابيين في بلدة بيهون بمنطقة إدلب، وكانت القوات التركية موجودة بين صفوفهم بالرغم أنه لا ينبغي أن توجد هناك.

وأكدت الوزارة أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أية ضربات جوية في المنطقة وقت حدوث الواقعة وإن موسكو بذلت كل ما في وسعها للمساعدة بمجرد أن علمت بوجود القوات التركية.

يذكر أنه وفقا لوزارة الدفاع الروسية، حاولت العناصر المسلحة التابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي ( "جبهة النصرة" المحظورة في روسيا) شن هجوم واسع النطاق في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وخلال تنفيذ هذه العملية تعرض العسكريون الأتراك للقصف من قبل القوات الحكومية السورية.

وردت تركيا، اليوم الجمعة، باستهداف أكثر من 200 هدف سوري، وتدمير عدة آليات عسكرية سورية، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الدفاع التركي.