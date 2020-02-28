إعلان حالة الطوارئ في هوكايدو اليابانية

أعلن حاكم جزيرة هوكايدو اليابانية، ناوميتشي سوزوكي، حالة طوارئ، مساء اليوم الجمعة، مطالبا السكان تجنب الخروج مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ" عن سوزوكي، قوله: "تبذل هوكايدو كل ما في وسعها لاحتواء الفيروس، لكن الأزمة تتفاقم"، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ستستمر حتى 19 مارس/آذار المقبل.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن أربع وفيات على الأقل وحوالي 200 إصابة بسبب الفيروس، فيما صرح وزير الصحة الياباني كاتونوبو كاتو، يوم الأربعاء، بأن الحكومة لديها القدرة على إجراء 3800 اختبار يوميًا، لكن أجريت 5700 اختبار فقط في الفترة من 18 إلى 23 فبراير/شباط، ما تسبب في تعرض رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لانتقادات متزايدة.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن، أمس الخميس، أن الحكومة ستطلب من جميع المدارس الابتدائية والثانوية أن تغلق أبوابها في الفترة من 2 مارس/آذار حتى عطلة الربيع، والتي عادة ما تكون في نهاية الشهر ذاته، جاء ذلك في سياق حديث شينزو آبي في اجتماع الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، بحسب وكالة "أ ف ب".

ودعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الحكومة إلى تأجيل الأحداث الرياضية والثقافية الوطنية الكبرى لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

واعتمدت الحكومة اليابانية برنامجًا لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي ينص على ضرورة بقاء الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة في المنزل حتى يعالج الأطباء المرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات.